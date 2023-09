Le magnétiseur de Tonnay-Boutonne rejugé en appel à Bordeaux

Le magnétiseur de Tonnay-Boutonne rejugé en appel. En première instance en septembre 2022, le septuagénaire avait été condamné - à huis-clos - à 15 ans de prison par la cour d'assises de la Dordogne à Périgueux, reconnu coupable de viols, tentatives de viols, et agressions sexuelles sur 16 femmes, pendant des séances à son domicile de Charente-Maritime. Les faits se sont déroulés entre 2012 et 2020. 13 des 16 victimes sont originaires de Charente-Maritime, deux des Deux-Sèvres et une de Gironde. Souffrant de diabète, le prévenu était arrivé en fauteuil roulant au tribunal de Périgueux.

ⓘ Publicité

À lire aussi Un magnétiseur de Charente-Maritime jugé en Dordogne pour agressions et viols sur plusieurs femmes

Le magnétiseur a fait appel de sa condamnation. L'acte 2 se déroule cette fois devant les assises de la Gironde à Bordeaux. Le procès est encore dépaysé, car une des plaignantes travaille au palais de justice de Saintes. Décrit comme un véritable "prédateur" en première instance, y compris par ses propres enfants, le magnétiseur aujourd'hui âgé de 77 ans continue de nier les faits. Il réfute les agressions sexuelles et les viols, et parle de "massages thérapeutiques consentis". "Faux", martèlent les victimes, venues consulter pour un mal de dos, une douleur à un genou ou de l'eczéma.

À lire aussi Le magnétiseur de Charente-Maritime condamné en Dordogne à 15 ans de prison pour viols

Le magnétiseur allongeait ses patientes dans son salon. Elles racontent : un pantalon dégrafé, une robe relevée, et ses doigts dans leur entrejambe. Certaines victimes trouvent da force de fuir sur le champ. D'autres tétanisées serrent les jambes de toute leur force. A la barre, le magnétiseur avait simplement expliqué que "son don serait tellement puissant que c'est possible d'avoir des sensations". Le verdict est attendu vendredi 29 septembre à la cour d'assises de Gironde.