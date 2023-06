Le magnifique défi de Sabrina, à l'assaut du Mont-Blanc malgré son handicap

Sabrina sera accompagnée par d'autres militaires du 503e régiment du train et des guides de haute montagne

Le magnifique défi de Sabrina. Cette ancienne militaire de 43 ans, blessée en service, se lance à partir de ce lundi à l'assaut du Mont-Blanc. Sabrina a complètement perdu l'usage de son bras gauche, mais elle a tout de même décidé de tenter cette aventure. Mais elle ne sera évidemment pas seule.

Elle sera accompagnée d'un groupe de quatre militaires du 503e régiment du train de Nîmes-Garons, dans lequel elle servait au moment de son accident et trois guides de haute montagne. Sabrina sera elle même assistée par un guide qui s'occupera spécifiquement d'elle dans les passages les plus difficiles. La montée et la descente s'étaleront sur quatre jours pour s'adapter au handicap de Sabrina.

Vous pourrez suivre l'aventure de Sabrina et de ses compagnons sur les pages Facebook et Instagram du 503e régiment du train.