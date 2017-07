Le Magny (Indre) : plusieurs cas d'Hépatite A déclarés

Sept personnes, dont des enfants, ont été pris en charge par des médecins après avoir contracté le virus de l'Hépatite A sur la commune du Magny, dans l'Indre.

Le premier cas d'hépatite A a été détecté il y a une semaine sur une femme qui travaille à l'école de la commune du Magny, dans l'Indre, où sont scolarisés 72 enfants. L'Hépatite A, la moins grave des Hépatites, est un virus qui touche le foie et provoque une fatigue intense. Le virus est reconnaissable à des symptômes semblables à ceux d'une gastro-entérite.

Trois enfants et quatre adultes touchés

Sur les sept cas d'Hépatite A déclarés au Magny, près de la Châtre, trois concernent des enfants, et quatre concernent des adultes. Sur les quatre adultes, deux personnes travaillent à l'école de la commune. Tous les adultes ont été hospitalisés à Châteauroux et à Limoges. Aucun des trois enfants n'a été hospitalisé.

On a arrêté de boire l'eau du robinet" (le maire)

Les autorités se veulent rassurantes, "toutes les mesures nécessaires ont été prises en lien avec l'ARS, l'Agence régionale de Santé", indique le maire du Magny, Gérard Défougère.

"L'école reste ouverte mais nous avons renforcé les mesures d'hygiène dans les toilettes et à la cantine, on a arrêté de prendre l'eau du robinet, on a distribué des bouteilles d'eau de source". L'ARS évalue la situation au quotidien pour s'assurer qu'il n'y a aucun nouveau cas sur la commune.