Le maire d'Aimargues porte plainte contre X après des inscriptions homophobes sur sa voiture

"La voiture est lacérée sur une grande partie de la carrosserie et s'apparente à de l'intimidation en la personne d'un élu" écrit Jean-Paul Franc, le maire d'Aimargues (Gard) sur son compte Facebook. C'est le lundi 10 janvier qu'il a découvert les faits. Sa voiture était garée devant chez lui, dans le centre de la commune. Elle a été entièrement rayée, une portière emboutie. "Ca fait un peu plus de 40 ans que je vis dans le centre d'Aimargues. Ma voiture reste souvent à l'extérieur et je n'ai jamais eu de problème. J'ai été certainement victime d'un règlement de comptes par rapport à des positions que j'ai pu prendre sur le village. Des positions qui étaient utiles et nécessaires à la vie de la cité. J'en subis aujourd'hui les conséquences par des inscriptions homophobes". Il a porté plainte contre X.

"Ca met en difficulté la démocratie"

"Les élus sont de plus en plus exposés à ce genre d'attaques poursuit-il. _Franchement, ça met en difficulté la démocratie. Si chaque fois qu'un maire prend une décision, il est victime de ce genre d'attaques ou d'autres d'ailleurs, ça remet en cause la démocratie parce qu'_il n'y aura plus personne qui voudra s'engager." Le maire indique que sa porte reste ouverte pour tous les administrés qui voudraient venir parler d'un sujet ou d'un autre avec lui. "Jusqu'ici, ça s'est toujours bien passé. Là, c'est vraiment un acte lâche."