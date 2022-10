Drogue : le maire d'Alençon Joaquim Pueyo s'inquiète de l'augmentation du crack à Perseigne

Les multiples opérations de police ont permis de saisir 34 kg de cannabis, 580 g d’héroïne, 326 g de cocaïne et 46 g de crack depuis janvier 2021 dans le quartier Perseigne à Alençon. "On ne lâchera rien" a indiqué hier Sébastien Jallet, le préfet de l'Orne, en évoquant la lutte contre les trafics de stupéfiants dans ce quartier de 4.000 habitants. “Oui il faut continuer, avoir la volonté de lutter contre les trafics de stupéfiants qui gangrènent une partie du quartier, qui prend en otage également des habitants qui demandent à vivre tranquillement et dans la paix” soutient Joaquim Pueyo, le maire d'Alençon. Une lutte qui se traduit par quelques flambées de violences urbaines. Le dernier épisode remonte à la nuit du 27 au 28 septembre dernier , avec 24 voitures incendiées et des affrontements entre forces de l'ordre et une quarantaine d'individus cagoulés.

L’arrivée du crack et ses conséquences

Cette lutte contre les trafics passe aussi par la prévention sur un nouveau phénomène constaté à Alençon, comme dans plusieurs villes moyennes de France : la circulation du crack, surnommé par certains "drogue du pauvre" parce qu'elle est moins chère. “Le crack est une drogue très dangereuse, obtenue à partir de cocaïne mélangée avec de l'ammoniaque ou du bicarbonate de soude. Les conséquences sur la santé sont redoutables. Ça atteint directement le cerveau, avec des troubles de comportement tels que des crises de panique, des agitations, de la violence également. C’est un véritable poison, il faut le dire !” s’inquiète Joaquim Pueyo. Un plan de lutte contre le crack sera bientôt lancé à Alençon. L’un des aspects portera sur la prévention. “Je pense qu'avec le préfet de l'Orne et madame la procureure, on va effectivement lancer un plan contre cette drogue et qui détruit effectivement la santé Il faut aider les consommateurs à s'en sortir. Renforcer la prévention au niveau de la population sur les conséquences de cette drogue. Parce qu' on devient rapidement dépendants de cette substance”.