Accident mortel d'Artiguelouve : le maire d'Arbus, Didier Larrieu, remis en liberté

Pau, France

Didier Larrieu, le maire d'Arbus, aura passé quasiment deux mois et demi en détention, depuis le 26 juillet. Il avait été mis en examen pour homicide involontaire et blessures involontaires après l'accident qui a coûté la vie à une mère de famille de Monein, et occasionné de graves blessures à ses deux filles. C'était le 20 juillet, sur la route de Mourenx à hauteur d'Artiguelouve. La juge des libertés et de la détention avait décidé d'écrouer l'élu dont l'alcoolémie était positive.

L'élu est donc remis en liberté, sous contrôle judiciaire. Il devra porter un bracelet électronique. Au courant de l'été, il avait été transféré à la maison d’arrêt médicalisée de Poitiers, pour des raisons de santé.