Le maire d'Aubusson découvre son nom "taggué" sur le monument aux morts

Une drôle de surprise, et de bien mauvais goût à Aubusson. Ce vendredi matin, lors de la commémoration du 8 mai 1945, Michel Moine, le maire d'Aubusson a découvert son nom inscrit au feutre noir sur le monument aux morts.

"Il a été inscrit sur une plaque qui se trouve sur le côté du monument, explique l'élu, et ceux qui ont fait cela ont pris soin de bien me situer dans l'ordre alphabétique, et ont recouvert un nom existant."

"Rien ne me ferait plus plaisir que les auteurs soient identifiés."

"C'est une honte, et c'est ignoble. Ceux qui ont fait cela sont des misérables. Je porte plainte en temps que maire pour dégradation d'un monument public, et qui plus est, un monument aux morts. Rien ne me ferait plus plaisir que les auteurs soient identifiés." poursuit l'élu.

La plaque dégradée du monument aux morts - DR

"Un événement en lien avec la violence de la campagne électorale.. "- Michel Moine maire d'Aubusson

"Je fais le lien avec ce qui passé il y a quelques jours sur ma permanence de campagne, explique Michel Moine. Il y a eu des tags au pochoir, ce qui implique une préméditation, pour détourner mon slogan. La campagne électorale a été émaillée de violences verbales et d’intimidations. Pour moi c'est lié à ce climat."

Tags sur la permanence de Michel Moine - DR

La bataille pour la mairie d'Aubusson n'est pas terminée. Il y 'a encore 3 candidats en lice pour un second tour (dont la date n'est pas encore certaine). Michel Moine maire sortant, à la tête de la ville depuis 2001 est arrivé en deuxième position derrière le candidat PS Jean-Luc Léger et devant la Divers Droite Catherine Debaenst.