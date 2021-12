Le maire d'Auxerre condamné dans une affaire de prise illégale d'intérêt

Crescent Marault, le maire d'Auxerre, annonce ce mardi 14 décembre 2021, par communiqué de presse qu'il vient d'être condamné dans une affaire de prise illégale d'intérêt à 10 000€ d’amende, 8 mois de prison avec sursis et un an d’inéligibilité avec sursis.

Le 17 mars dernier, Crescent Marault, l'actuel maire d'Auxerre était entendu par La brigade financière de la PJ d'Auxerre concernant un marché public litigieux qui remonte à 2018 à St Georges-sur-Baulche. A l'issue de cette audition, son avocat maitre Christian Vignet avait affirmé à France Bleu Auxerre, que son client avait reconnu avoir commis une erreur.

L'affaire des meubles de la médiathèque de St-Georges-sur-Baulche

En mars 2018, alors que Crescent Marault était maire de la commune de St Georges-sur-Baulche, son entreprise, Equip'Buro avait obtenu, après désistement d'une autre entreprise, le marché concernant l'ameublement de la médiathèque de la commune (55 000 euros). C'est son entreprise qui avait finalement livré les meubles de la médiathèque, alors que la loi stipule bien, que le maire n'a pas le droit de répondre à l'appel d'offre.

Lors de cette audition donc le 17 mars dernier, il avait confié aux enquêteurs avoir commis une erreur et c'est donc dans le cadre d’une reconnaissance préalable de culpabilité qu'il a comparu ce 14 décembre devant le Tribunal judiciaire de Sens. Lequel l'a donc condamné à 10 000€ d’amende, 8 mois de prison avec sursis et 1 an d’inéligibilité avec sursis.

"j’en accepte le principe d’autant qu’il ne peut m’être reproché le moindre enrichissement personnel dans ce dossier" Crescent Marault

Dans le communiqué envoyé à la presse ce mardi soir, le maire d'Auxerre précise sur cette condamnation : "Bien que conséquente, , j’en accepte le principe d’autant qu’il ne peut m’être reproché le moindre enrichissement personnel dans ce dossier. Cette décision met un terme à la procédure engagée à mon endroit et illustre combien les élus sont des justiciables ordinaires, semblables à tout un chacun."