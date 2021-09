Le maire d’Hénin-Beaumont poursuivi pour « complicité d’incitation à la discrimination »

Le guide était destiné aux futurs élus du Front National pour les municipales de 2014. Dans ce guide, il était explicitement demandé aux futurs élus du Front National (devenu Rassemblement National) d’appliquer « la préférence nationale » dans l’attribution des logements sociaux.

La préface de ce guide était signée par Steve Briois qui était alors secrétaire général du FN.

Un guide qui avait fait l’objet d’une plainte de la part de l’association « La Maison des Potes » pour « incitation publique à la discrimination ».

Principal mis en cause, Jean-François Jalkh, eurodéputé du RN et auteur du guide, et le maire d’Hénin-Beaumont, poursuivi pour complicité.

« Ces poursuites ne concernent pas mon mandat de maire puisque je n’étais pas encore élu » commente aujourd’hui Steve Brois. Le maire d’Hénin-Beaumont qui ajoute« sur le fond comme sur la forme il n’y a aucune complicité ou incitation à la discrimination de ma part ».

Les juges de Nanterre en ont donc décidé autrement qui estiment que « la préférence nationale » dans l’attribution de logements sociaux constitue bel et bien une discrimination.