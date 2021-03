Le maire d'Issoudun André Laignel rouvre les lieux culturels : "je fais acte de politique sanitaire"

Cinéma, salle de spectacle, musée, conservatoire et studios de musique d'Issoudun vont rouvrir leurs portes au public progressivement et dès ce week-end. André Laignel entend rendre cette reprise possible par la mise en place de protocoles sanitaires, certains qualifiés "d'expérimentaux".

André Laignel fait un pas de plus. Le maire d'Issoudun souhaite la reprise des activités culturelles dans sa commune. Plusieurs lieux vont rouvrir progressivement en appliquant des protocoles sanitaires. Certains sont calqués sur les règles appliquées dans d'autres départements ou pour les commerces. Nouveauté : les cinémas Les Elysées et la salle de spectacle du centre Albert-Camus vont rouvrir leurs portes grâce à l'application de protocole "expérimentaux", selon les mots du maire.

"Je fais acte de politique sanitaire en redonnant des espaces de liberté à nos concitoyens", affirme l'édile. Pour justifier cette reprise, il invoque les conséquences psychiques, sociales et économiques de la mise à l'arrêt des activités culturelles depuis le mois d'octobre 2020.

Visites privées et jauges restreintes

Les galeries d'art contemporain du musée de l'Hospice Saint-Roch seront de nouveau accessibles à des groupes de visiteurs à partir de ce samedi 20 mars. Des visites guidés auront lieu sur rendez-vous du mercredi au dimanche pour des groupes de 15 personnes maximum. Même régime pour la Tour Blanche, bien que la partie ancienne du musée reste fermée au public.

Les studios de répétition du la Boîte à musique ouvrent pour les pratiques amateurs. 30 personnes pourront également assister à un concert filmé le 25 mars, sur le modèle de la présence de public sur le plateau d'émissions télévisées.

Les cours individuels et collectifs du conservatoire sont également rétablis dès lundi 22 mars selon les protocoles sanitaires en vigueur dans les lieux accueillant du public : distanciation physique, sens de circulation, désinfection.

Expérimentations pour les spectacles et les séances de cinéma

"Le gouvernement et la ministre de l'inculture (sic) ont annoncé des expérimentations à de nombreuses reprises", tance André Laignel. Ne voyant rien venir d'en haut, le maire décide de créer ses propres règles.

Si la préfecture donne son accord, la salle du centre Albert-Camus pourrait accueillir environ 200 personnes pour le spectacle de l'humoriste Pablo Mira le 10 avril. Les salles de cinéma Les Elysées pourraient également reprendre du service lors de la projection gratuite de documentaires.

Ces événements seront accessibles uniquement sur réservation. Les spectateurs pourront s'installer un rang sur deux, avec 2 sièges d'écart entre chaque groupe.

Conditionné à l'accord du préfet

Ces expérimentations sont tributaires de la validation du préfet de l'Indre. André Laignel n'entend pourtant pas plier en cas de refus. "Ma devise de jeunesse est un vers de Victor Hugo "Ceux qui vivent sont ceux qui luttent" ! Je ne baisserai pas les bras quels que soient les obstacles qu'on veut mettre à la culture", lance l'élu, bravache. L'élu a pourtant perdu son dernier bras de fer avec la préfecture à propos de l'organisation de visites au musée de l'Hospice Saint-Roch. "Redonner un espace de liberté c'est redonner de l'équilibre psychique, mental mais aussi de l'équilibre social à notre société", poursuit-il.

Le coup de poing sur la table du maire d'Issoudun intervient seulement quelques heures avant l'annonce de nouvelles restrictions sanitaires par le Premier ministre Jean Castex. André Laignel balaie d'un revers de la main cette question de la temporalité. "Tous les moments sont bons lorsqu'il s'agit de préserver les libertés et la culture. L'Indre est un des départements les moins touchés par la diffusion du virus. A ma connaissance nous ne sommes pas concernés par l'éventualité d'un reconfinement, que je considère en tout état de cause comme une bêtise. Il faut donner de la souplesse, de l'adaptation au terrain et faire le lien avec les maires qui connaissent leur villes et les obligations qu'il ont à l'égard de leur population. Aujourd'hui, tout est décidé par des technocrates qui nje franchissent pour la plupart le périphérique uniquement pour aller en vacances", cingle le maire.