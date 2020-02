Le maire d'Orléans pouvait-il faire payer ses frais d'avocat par la Ville, sans vote du conseil municipal ?

La Ville d'Orléans a payé des frais d'avocat pour défendre le maire Olivier Carré, dans le cadre de l'enquête sur ses notes de frais. Plus de 11400 euros d'honoraires, en partie dans le cadre de la protection fonctionnelle à laquelle a droit tout élu. Mais la procédure a-t-elle été bien respectée ?

Les nuages s'accumulent au-dessus de la tête d'Olivier Carré : alors que le maire d'Orléans était entendu ce jeudi par la brigade financière de la police judiciaire dans le cadre de l'enquête préliminaire sur ses notes de frais entre 2016 et 2019, un nouveau pavé est jeté dans la mare avec la révélation de frais d'avocat payés par la Ville mais sans l'aval du conseil municipal. Il s'agit d'un "fonctionnement classique au sein de la Ville d'Orléans", répond par communiqué, la mairie. Mais selon nos informations, il s'agit d'une pratique illégale.

11.494 euros de frais d'avocats payés par la Ville entre juillet et décembre 2019

La Ville d'Orléans indique à France Bleu Orléans avoir, en effet, payé plus de 11.490 euros de frais d'avocat en 2019 pour le maire Olivier Carré, empêtré dans cette affaire des notes de frais révélée en juin par le Canard enchaîné. Ces trois factures datées de juillet, octobre et novembre de l'année dernière, que France Bleu Orléans s'est procurées, en attestent. Elles ont été réglées par la Ville au prestigieux cabinet d'un des ténors du barreau parisien, Me Jean-Yves Dupeux.

Rien d'illégal ?

Sur le fond : rien d'illégal, car en tant que maire et comme tout agent de la fonction publique, Olivier Carré a le droit à une protection fonctionnelle. Prévue par le code des collectivités territoriales, elle existe "de droit" et peut servir à couvrir des frais de justice.

Reste que sur la forme, cette protection fonctionnelle doit être, selon nos informations, soumise préalablement à un vote du conseil municipal. La jurisprudence des tribunaux (Cour administrative d'appel de Versailles en décembre 2012) le précise formellement : ne pas respecter cette obligation relève même de détournement de fonds publics.

L'acharnement contre le maire d'Orléans continue

Récemment dans le cadre d'un projet de loi, les sénateurs ont d'ailleurs souhaité que cette protection fonctionnelle soit automatique mais les députés ont retoqué cet amendement. Par un communiqué adressé à France Bleu Orléans - qui débute par cette phrase "l'acharnement contre le maire d'Orléans continue" -, la mairie réplique que ce fonctionnement (sans passer par le conseil municipal) est "classique" au sein de la Ville d'Orléans .

D'usage, la protection fonctionnelle a toujours été déclenchée" sans l'aval du conseil

La Ville ajoute même que "cette procédure s'est déjà produite il y a quelques années" : Florent Montillot, alors adjoint au maire, Serge Grouard, alors maire d'Orléans (mais aussi il y a peu, Michel Martin, actuel adjoint aux Finances) en ont bénéficié. "D'usage, la protection fonctionnelle a toujours été déclenchée sous forme d'une lettre du maire", précise le communiqué de la Ville d'Orléans.

En pleine campagne électorale

Si la Ville d'Orléans cite les cas de Serge Grouard, Florent Montillot et Michel Martin, ce n'est sans doute pas anodin : ces trois élus sont engagés en faveur de la liste "les orléanais au cœur" dans le cadre des élections municipales de mars 2020, liste menée par Serge Grouard (LR et UDI ) qui affronte l'actuel maire Olivier Carré (soutenu par LREM et le Modem).

Facture payée en novembre 2019 par la Ville d'Orléans - DR

