Le maire de Barbentane veut porter plainte contre la SNCF après l'incendie de la Montagnette

"C'est un préjudice terrible pour le village il faut que chacun prenne ses responsabilités". Le maire de Barbentane, invité de France Bleu Provence ce vendredi matin, est en colère. Jean-Christophe Daudet devine l'étendue des dégâts après l'incendie qui a déjà parcouru plus de 1.000 hectares dans le massif de la Montagnette depuis jeudi. "Quand le soleil va se lever et qu'on va voir le désastre, on va être en colère. La Montagnette est un joyau et il a été abimé et cela me fait très mal au cœur (...) c'est un désastre écologique et sur tous les plans (...) avec le réchauffement climatique, on est en train de foutre en l'air notre planète".

Jean-Christophe Daudet annonce qu'il envisage de porter plainte contre la SNCF. "A priori, il y a une faute humaine au départ qui est liée au contrôle technique du train. On ne sait pas si c'est un train de la SNCF ou si c'est un train privé. Mais quoi qu'il en soit, il y a eu un train qui est resté bloqué pendant des dizaines de kilomètres, qui a provoqué ces étincelles. C'était le pire des scénarios puisque le train est passé au sud du massif et qu'il y a des vents du sud. Donc c'est comme s'il avait enveloppé la Montagnette et qu'il avait fait déclencher plusieurs départs de feu. Il y a une faute humaine, c'est évident. Et je réfléchis très sérieusement à porter plainte contre la SNCF et je l'annonce dès ce matin. C'est un préjudice qui a été terrible pour le village et il faut que chacun prenne ses responsabilités".

Jean-Christophe Daudet est toutefois soulagé ce vendredi matin de l'absence de victimes après cette nuit d'incendie. "On a eu très peur car le feu s'est arrêté à 800 mètres de l'Ehpad, mais il n'y a plus aucun risque".

L'abbaye de Frigolet a également été sauvée.