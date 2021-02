Inondations : le maire de Bassanne, près de La Réole, frappé par un habitant sinistré

Après les inondations partout en Gironde et plus particulièrement dans le sud-Gironde, le maire de Bassanne a fait les frais de la colère d'un des habitants ce lundi. Richard Gauthier s'était rendu chez un homme d'une soixantaine d'années sinistré et dépité par les intempéries. Il lui a reproché de ne pas en avoir fait assez pendant ces intempéries et le ton est monté entre les deux hommes. L'habitant lui a ensuite donné un coup de poing au visage. Le maire de Bassanne a porté plainte et s'est vu prescrire deux jours d'incapacité totale de travail (ITT).

L'habitant a été placé en garde à vue et a reconnu les faits ce mardi après-midi, d'après les forces de l'ordre.