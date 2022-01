Le maire de Baume-les-Dames jugé pour harcèlement moral: le procureur requiert une amende avec sursis

Le maire de Baume-les-Dames Arnaud Marthey a comparu ce mercredi 26 janvier devant la justice à Besançon pour harcèlement moral. Quatre femmes ont porté plainte contre lui. Le procureur de la République a requis la relaxe pour trois des cas, et une amende avec sursis pour le quatrième.

Le maire de Baume les Dames et conseiller régional Arnaud Marthey.

Pendant que ses collègues conseillers régionaux siégeaient ce mercredi 26 janvier en session plénière de la Région Bourgogne-Franche-Comté, Arnaud Marthey, maire de Baume-les-Dames dans le Doubs et conseiller régional (PS), se trouvait à la barre du tribunal correctionnel de Besançon, poursuivi pour harcèlement moral. Quatre femmes ont porté plainte contre lui. Deux employées municipales, l'ancienne directrice du CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) et l'ancienne directrice de la MSAP (Maison des Services au Public), une structure associative dont Arnaud Marthey était président.

Les faits dénoncés par ces femmes remontent aux années 2014-2015, dans un contexte où Arnaud Marthey, nouvellement élu, prenait ses fonctions de maire, et entendait réorganiser les services municipaux à sa façon. Il reconnaît être un maire "exigeant", qui demande beaucoup à ses services. "A l'époque, j'avais envie de tout contrôler, je me suis placé en première ligne face aux agents, je n'aurais pas dû, je me suis trop exposé", dit le maire devant le tribunal, il dénonce une procédure politique visant à le salir.

Des vécus traumatiques au travail très importants" - Me Fabien Stucklé, avocat de la partie civile

Pour les plaignantes, l'attitude d'Arnaud Marthey ne relevait pas d'une trop forte exigence professionnelle, mais bien de harcèlement moral. De la chargée d'accueil à la directrice, chaque cas est différent, mais la souffrance des femmes présentes à la barre est aujourd'hui encore perceptible, la charge émotionnelle est forte, "des vécus traumatiques au travail très importants" fait valoir l'avocat de deux d'entre elles Me Fabien Stucklé. Toutes ont été en arrêt de travail pendant de longues périodes pour dépression ou burn-out.

Le procureur demande la relaxe pour trois des plaintes

Dans son réquisitoire, le procureur de la République Etienne Manteaux reprend les plaintes une par une, et selon lui, pour trois d'entre elles, les faits ne correspondent pas, juridiquement parlant, à du harcèlement moral, "Pour les deux employées municipales, il y a les ressentis douloureux des plaignantes, mais le harcèlement n'est pas caractérisé", estime-t-il. Concernant l'ex-directrice du CCAS, le procureur constate que les faits se sont déroulés sur une période trop courte de deux mois et demi, ce qui n'est pas suffisant , "il y a une vraie souffrance, mais il est difficile de l'imputer à M. Marthey" conclut Etienne Manteaux, qui requiert la relaxe pour ces trois cas.

En revanche, concernant la plainte de l'ancienne directrice de la MSAP, le procureur relève qu'Arnaud Marthey a notamment provoqué une réunion pour décider d'une réorganisation profonde de la structure en l'absence de la plaignante, et qu'il a tenté de faire croire que cette dernière avait détourné à son profit personnel des fonds de l'association, déclenchant un audit de l'administration financière, qui a totalement blanchi la directrice. Dans ce cas, estime Etienne Manteaux, on peut bien parler de harcèlement moral.

Jugement rendu le 9 mars

Mais l'enquête a montré que la plaignante, Isabelle Gehin, a profité de son arrêt-maladie en 2015 pour dépression et souffrance au travail, pour battre campagne et s'afficher publiquement: elle était candidate aux élections départementales en Haute-Saône sous la bannière Les Républicains. "Cela tempère l'importance du préjudice", nuance le procureur , qui demande qu'Arnaud Marthey soit, dans ce dernier cas, reconnu coupable de harcèlement moral, mais condamné à une peine symbolique de 5000 euros d'amende avec sursis. Après plus de 10h d'audience, le tribunal a décidé de se donner du temps pour rendre son jugement: la décision sera rendue le 9 mars.