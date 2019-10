Le maire de Beaugency, David Faucon visé par une enquête préliminaire

Beaugency, France

Le procureur de la République d'Orléans, Nicolas Bessone, a confirmé l'information à France Bleu Orléans, une enquête préliminaire contre X a été ouverte par le parquet pour soupçons de détournement de fonds publics dans l'affaire des frais de mandat du maire de Beaugency, David Faucon. Elle fait suite à un signalement de l'association Anticor 45.

La polémique prend une tournure judiciaire

Lors d’un conseil municipal en avril dernier, David Faucon avait renoncé à ses frais de mandat, 5 000 euros par an depuis son élection en 2014. Pour l’opposition et son chef de file Jacques Mesas, c’est alors insuffisant. Coiffeur, costume, cravate, places de spectacle, téléphone mobile, carburants et entretien d’un véhicule personnel... une grande partie de ces frais ne rentrent pas, selon les opposants au maire, dans le cadre de la loi.

Pour l'opposition, David Faucon doit donc rembourser environ 10 000 euros de dépenses indues. Hors de question, avait répondu le maire de Beaugency, interrogé en juin dernier sur cette polémique par France Bleu Orléans.

En l’absence de remboursement, l’opposition avait menacé de porter plainte, elle a finalement transmis le dossier à Anticor 45. L’association qui lutte contre la corruption et pour la transparence en politique, a donc effectué un signalement auprès du procureur de la république d’Orléans. Ce dernier a, à son tour, confié une enquête à la division économique et financière de la direction interrégionale de la police judiciaire d’Orléans.