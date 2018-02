Beausoleil, France

Le dossier avait éclaté en 2009. Il y a 9 ans, le double gratte-ciel de 170 m de haut et de 49 étages, construit à Monaco, à la frontière avec la commune française de Beausoleil devient le centre de cette affaire de corruption qui implique, le maire de la commune, et 10 autres personnes dont des hommes de main et des entrepreneurs.

Ce mardi, dans son arrêt, le président de la Cour d'appel estime que "le maire de Beausoleil n'apparaît pas comme avoir pu favoriser cette entreprise immobilière"

C'est la fin d'un cauchemar de 9 ans

Gérard Spinelli , avait été déjà relaxé une première fois dans ce dossier par le tribunal correctionnel de Marseille et le parquet avait fait appel de cette décision. Le 17 janvier dernier le parquet en appel à Aix avait requis une peine de 2 ans de prison dont 6 mois ferme pour corruption passive.

Relaxe aussi pour "Lino" Alberti

La cour d'appel d'Aix a également relaxé des poursuites pour corruption celui qui était considéré dans ce dossier comme un intermédiaire , Ange-Roméo Alberti, dit "Lino" . Il écope en revanche de deux ans de prison avec sursis pour blanchiment d'abus de biens sociaux et fraude fiscale. Quand aux frères Marzocco, Paolo et Claudio, le ministère public avait abandonné les poursuites à l'audience , considérant que les éléments relatifs a leur culpabilité n'étaient pas réunis dans le dossier .