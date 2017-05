Le maire de Berrogain-Laruns condamné pour des violences en dessous de la ceinture d'un administré

Le maire de Berrogain-Laruns a été condamné par le tribunal de Pau pour des violences sur un administré qu'il a attrapé par les testicules. L'administré est lui condamné pour des outrages sur l'élu.

C'est une affaire douloureuse, au sens propre comme au sens figuré, qui a été jugée par le tribunal correctionnel de Pau. Ce mardi on a jugé Thierry Perrot, 47 ans, maire de Berrogain Laruns, un village de 168 habitants près de Mauléon, et un de ses administrés. L'administré, 54 ans, a été condamné pour outrages sur le maire, et le maire pour des violences en dessous de la ceinture sur son administré. C'est le dossier d'une brouille qui n'a fait que grossir au fil des ans, et qui ne fait rire, finalement, que les personnes extérieures à l'affaire.

"On est la risée de toute la Soule"

"On est la risée de toute la Soule". C'est ce que dit, en attendant la décision du tribunal, une élue de Berrogain-Laruns, une proche du maire. C'est vrai que la scène est cocasse. Jean Marie Bonnehon mesure 1 mètre 90, il pèse 140 kilos. Le maire doit peser moitié moins. Une nouvelle fois, Jean-Marie Bonnehon est venu chercher des noises au maire dans sa mairie. Lui réclamant la copie d'une délibération. Le maire exige une demande écrite. Jean-Marie fait un doigt d'honneur, ce qui provoque "le geste technique" de cette audience. Le maire empoigne les testicules de son administré pour l'obliger à sortir de la mairie.

Pris à partie, pris aux parties

Les deux hommes ne peuvent pas se sentir. Cela remonte à un différend ancien à propos de l'école. Et ça n'a cessé de dégénérer. Lors du deuxième tour des municipales en 2014, le maire a appelé les gendarmes pour faire sortir Bonnehon du bureau de vote où il causait du désordre. Avant cette audience il y a cette lettre, si peu anonyme, qui parle de l'enfance douloureuse du maire. C'est à la fois drôle et moche. Surtout quand on entend la victime expliquer ses excès de comportement par un "burn out". Il y a des anglicismes qui tombent bien mal.

Le tribunal a condamné le maire à 500 euros d'amende et l'administré à un mois avec sursis et 1000 euros d'amende pour les outrages.