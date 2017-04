Le maire de Boeschepe ne veut plus des poubelles des Belges

C'est une pratique belge qui ne fait plus rire le maire de Boeschepe dans les Flandres, entre Lille et Dunkerque. L'élu est exaspéré par ces belges qui viennent déposer leurs poubelles dans sa commune. Pour eux c'est gratuit, pour Boeschepe ça commence à coûter cher.

Par rapport à une commune de taille équivalente, Boeschepe affiche un surcoût lié au ramassage des ordures de 50 000 euros ! La raison à cela ? Le village de 2.200 habitants est littéralement collé à la frontière belge et certains de nos voisins se révèlent indélicats en venant à Boeschepe déposer leurs sacs-poubelles.

Pour eux, c'est tentant et facile. Ils n'ont qu'à traverser la rue ou à faire quelques centaines de mètres en voiture. Mais surtout c'est gratuit alors qu'en Belgique il faut payer ses ordures au poids ou alors les stocker dans des sacs poubelles spéciaux vendus en mairie.

Impossible d'évaluer le nombre de Belges qui jouent à saute-frontière avec leurs détritus mais il y a dix jours le maire est tombé nez à nez avec un Flamand venu vider ses poubelles dans sa commune. Pierre Bourgeois a sorti son appareil-photo (voir ci-contre) ce qui a fait fuir l'indélicat.

J'ai le droit, c'est l'Europe

« Je lui ai demandé ce qu'il faisait », raconte le maire de Boeschepe, « il m'a répondu : j'ai le droit c'est l'Europe. Je lui ai fait comprendre que c'était peut-être l'Europe mais que ce n'était pas les mêmes impôts et que c'était les boeschepois qui payaient ».

La gendarmerie a refusé de prendre sa plainte, ce qui l'a agacé et donc le maire se prépare à écrire au Procureur. Il réclame plus de sévérité et davantage de contrôles. Les contrevenants risquent jusqu'à 1500 euros d'amende.