Le maire de Bollène s'interroge sur les erreurs d'urbanisme après l'orage

Le maire de Bollène veut tirer les conclusions des erreurs d'urbanismes suite aux coulées de boues et débordements après les orages. Anthony Zilio demande le classement en état de catastrophe naturelle. Les habitants d'un quartier sinistré réclament un bassin de rétention.

Après les violents orages de la nuit de mercredi à jeudi, la ville de Bollène a demandé le classement en catastrophe naturelle mais le maire et les riverains des zones inondées s'interrogent sur les erreurs d'urbanisme commises il y a parfois plus de vingt ans.

Urbanisation qui pose problème au maire

Anthony Zilio, le maire de Bollène, s'est rendu dans les secteurs sinistrés. Il explique qu'il est tombé prés de 10 cm d'eau en 45 mn dans la nuit de mercredi à jeudi. Il a mobilisé une cellule de crise pour que les équipes municipales aident les habitants à dégager la boue ou l'eau. Anthony Zilio confie qu'après "une nuit très mouvementée, lorsque je suis rentré prendre un café vers cinq heures du matin, je me suis dit devant la table de ma cuisine qu'il y a quand même un truc qui tourne pas rond et il faudra en tirer des conclusions".

Anthony Zilio explique que dans le quartier de Bollène Ecluse, c'est le réseau d'assainissement qui a débordé. Le maire recense aussi "17 points de ruissèlement à Bollène connus depuis des études de 2003. Sans faire le procès de personne, il y a des l'urbanisation qui me pose des difficultés. Par exemple, nous avons ce bâtiment construit sur un fossé sur les hauteurs de la ville. Le bâtiment menace de s'effondre et nous avons évacué et relogé ses occupants".

Lotissement construit dans une cuvette au pied de la colline

Le maire évoque aussi "le bassin dont on parle depuis 20 ans pour collecter les eaux de pluie dans le quartier Saint Ariés mais rien n'a été fait". Le comité de défense des riverains de Fontsec, l'Argilas et Saint Ariès pointe "les erreurs de 1995 lorsque le terrain en cuvette a été mis en lotissement". Brigitte Sabatier, la secrétaire du comité de défense explique que les maisons devant sa mienne ont été bâties "en contrebas, dans un champ d'asperges. Elles ont reçu une coulée de 80 cm de boue dans la nuit. Elles avaient déjà été inondées en 2003".

Brigitte Sabatier insiste : "si rien ne se fait, les inondations vont revenir. On est sur le lit d'un ruisseau naturel qui venait de la colline. On ne peut pas enlever les maisons qui ont été construites mais on ne va pas empêcher l'eau de passer. Maintenant que les maisons sont là, il faut un bassin de rétention. Vu les changements du climat, les épisodes méditerranéens vont se multiplier, il faut sécuriser".

Procédure administrative pour les sinistrés

Les personnes sinistrées doivent toutefois procéder à une déclaration des dégâts auprès de leur assurance. Afin d’obtenir l’attestation de sinistre, les personnes doivent adresser leur demande par mail à service.accueil@ville-bollene.fr

