Le maire de Bovel, non-vacciné, porte plainte contre Emmanuel Macron pour injure et diffamation

Un maire breton porte plainte contre Emmanuel Macron. José Mercier, maire de Bovel, un peu plus de 600 habitants, en Ille et Vilaine, ne digère pas les propos du chef de l'Etat dans le journal Le Parisien/Aujourd'hui en France. Emmanuel Macron estimait alors que "quand ma liberté vient menacer celle des autres, je deviens un irresponsable. Un irresponsable n'est plus un citoyen." Des propos assumés, qui ne passent pas pour l'élu, lui-même non vacciné, qui dépose plainte pour "injure, atteinte à l'honneur, diffamation, discrimination et stigmatisation", selon le courrier destiné au procureur de la République de Rennes, et transmis à France Bleu Armorique. Contacté, Philippe Astruc indique que cette plainte ne lui est "pas encore parvenue."

"Ce n'est pas une plainte symbolique, mais une plainte réelle, même si je sais pertinemment que le Président de la République est protégé par une immunité. C'est une action indépendante de toute sensibilité politique", assure José Mercier. "Je le fais par attachement au respect des différences et de la liberté de choix, pendant qu'il en est temps. La violence politique se traduit toujours par la recherche de boucs émissaires."

Attaché à la liberté de choix

Le maire de Bovel, non vacciné par choix, estime ne pas être "irresponsable", et bat en brèche les critiques du Président de la République. "Nous serions irresponsables ou, disons, inconscients, le mot serait quand même plus faible si on ne prenait pas de précautions. Je n'ai jamais contaminé personne. J'ai facilité la mise en place de deux campagnes de vaccination sur ma commune, en parfait accord avec les services de l'Agence régionale de santé d'une part, et avec les pompiers d'autre part, mettant à disposition des locaux, allant chercher les gens s'il le fallait, etc. Parce que je suis attaché à la liberté de choix de chacun", poursuit José Mercier.

L'édile n'est pas le premier à déposer une telle plainte. Dans l'Hérault, une mère de famille, non-vaccinée tout comme sa fille, pour raisons de santé, a fait de même il y a quelques jours. Le cas également d'un retraité de Corrèze, choqué par une autre phrase polémique de l'entretien d'Emmanuel Macron, qui, évoquant les non-vaccinés, assurait avoir "très envie de les emmerder. Et donc on va continuer de le faire, jusqu'au bout. C'est ça, la stratégie",