Le maire de Brest François Cuillandre en garde à vue

Brest, France

François Cuillandre et deux de ses anciens adjoints ont passé la journée en garde à vue dans le cadre de l'enquête autour des indemnités des élus municipaux socialistes, en lien avec l'association Vivre à Brest. À l'issue de cette garde à vue, qui était programmée, le maire de Brest n'a pas été déféré.

Des indemnités non déclarées aux impôts

En novembre dernier, Alain Masson, premier vice-président de Brest Métropole, un proche du maire, démissionnait après des révélations au sujet d'indemnités non déclarées aux impôts : 3470 € mensuels, versés via l'association Vivre à Brest. Cette démission était suivie de celle de Jean-Luc Polard, également conseiller municipal et trésorier de l'association Vivre à Brest.

À l'issue de sa garde à vue, François Cuillandre n'a pas été présenté au juge d'instruction précise la mairie. Dans un communiqué, le maire de Brest réaffirme "sa volonté de coopération pleine et entière avec les services de police et de justice".