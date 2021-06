Le maire de Cabourg et son ex épouse condamnés en appel pour violences

Le maire de Cabourg et son ex-épouse recondamnés tous les deux en appel pour des violences commises le 7 août 2018 au domicile du couple à Cabourg (Calvados). Tristan Duval écope de la même peine qu'en première instance, trois mois de prison avec sursis. Son ex-épouse Solène Mauget voit elle sa peine de 1500 euros d'amende réduite à 1000 euros, entièrement assortie du sursis. La cour a reconnu qu'elle avait agi en état de légitime défense.

Lors de l'audience du 16 avril 2021, la Cour d'appel de Caen s'est repenchée sur la violente dispute qui a éclaté le 7 août 2018 au domicile du couple à Cabourg (Calvados). L'altercation a démarré à l'intérieur et s'est poursuivie dans le jardin. Tristan Duval a poussé son épouse contre le grillage et cette dernière a chuté au sol. Les deux enfants, que le maire de Cabourg a eu d'une précédente union et qui étaient présents ce soir là, ont raconté l'avoir vu à califourchon sur elle. Un cycliste qui passait par là est intervenu pour mettre fin aux violences.

Violences plus importantes de la part de Tristan Duval

La jeune femme a une cote cassée, un hématome et une griffure au visage. La Cour d'appel a estimé que si les deux se sont rendus coupables de violences, celles infligées par Tristan Duval sont plus importantes. Au vu explique-t-elle "des déclarations des témoins, et notamment des enfants, des certificats médicaux et des expertises". Elle estime que la légitime défense ne peut pas être retenue le concernant. Elle juge en revanche que Solène Mauget a mordu son ex pour se défendre.

La juridiction réduit donc de 500 euros la peine d'amende de Solène Mauget. Elle confirme les trois mois de prison avec sursis prononcés en première instance contre Tristan Duval. Les condamnations seront inscrites au casier judiciaire, contrairement à la demande de ce dernier. En revanche, la cour n'a pas jugé opportun de prononcer à son encontre une peine d'inéligibilité.

Les deux parties décident d'en rester là

Les deux parties, dont aucune n'était présente ce vendredi matin pour entendre la décision de la Cour d'appel, ne se pourvoiront pas en cassation. "Nous sommes déçus que la cour n'ait pas retenu la légitime défense, indique Benjamin Louzier, l'avocat de Tristan Duval, nous sommes satisfaits en revanche qu'elle ait reconnu la notion de violences réciproques, en clair, non monsieur Duval n'a pas tabassé sa femme comme ça a pu être dit au début".

Même volonté d'en rester là pour Solène Mauget avec de la part de son avocate Marie-Alix Canu-Bernard une autre lecture de la décision. "En dépit de ses constantes et déraisonnables dénégations que la cour d'appel a qualifiées « d’invraisemblable version », Tristan Duval a de nouveau été condamné pour des violences commises sur sa femme. En revanche la Cour d’appel de Caen a rendu un jugement de Salomon en confirmant , tout en la réduisant la condamnation de la plaignante à une amende avec sursis".