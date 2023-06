Le maire de Cairanne insulté et menacé

"C'est la première fois que ça m'arrive en dix ans de mandat", raconte Roger Rossin. Le maire de Cairanne a en effet été insulté et menacé jeudi 8 juin. Après avoir un instant hésité sur l'utilité de la démarche, l'élu a porté plainte le lendemain.

Des insultes et de menaces

Tout a commencé lorsqu'il a contacté un épaviste qui collait illégalement des affiches sur les panneaux de signalisation de ce village situé au nord du département, à la limite avec la Drôme. "Il m'a dit de manière très directe "fils de pute de maire, si je reçois une amende, mes frères gitans et moi on viendra te pulvériser toi et ton village de mort", voilà ce qu'il a dit", rapporte Roger Rossin.

"Suite à ça je ne voulais pas porter plainte mais mes collègues maires de l'AMF m'y ont incité, le sous-préfet de Carpentras et la préfète du Vaucluse l'ont fait également, même si j'ai du mal à croire que la plainte débouchera sur une interpellation et une condamnation", ajoute-t-il. Pour le moment, une enquête est en cours.

Un climat tendu généralisé

Cet élu y voit aussi dans ces insultes et ces menaces le signe d'un climat social de plus en plus tendu. "Les gens sont à cran sur tous les sujets et les incivilités nombreuses. Ce sont les dépôts sauvages qu'on a sur les bords des routes, les propriétaires qui ne s'occupent pas de leurs biens et dont les arbres tombent chez le voisin, tout ça revient sur le maire", explique Roger Rossin.

Ce maire dénonce aussi le manque d'interlocuteurs humains de manière générale dans les services publiques et privés. "Il y a aussi l'incapacité de tout ce qui est télécom à réparer des câbles qui tombent par terre. C'est tout ça qui nourrit l'exaspération de la population et souvent le seul endroit où ils trouvent de la lumière c'est la mairie. Et des fois les gens ne comprennent pas que le maire n'est pas compétent sur la fibre et qu'on a pas de numéro d'appel différent qu'eux pour régler les problèmes. Et ça c'est tous les jours."