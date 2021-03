Le maire de Cambrai condamné à deux mois de prison avec sursis pour des manques dans sa déclaration

Le maire de Cambrai François-Xavier Villain a été condamné ce mardi 2 mars à deux mois d'emprisonnement avec sursis et 10.000 euros d'amende. La Haute autorité pour la transparence de la vie publique lui reproche des manques dans sa déclaration. Il va faire appel.

Un formulaire de la HAVP à remplir par les parlementaires afin de dévoiler leur déclaration d'intérêts et activités

L'ancien député UDI du Nord et actuel maire de Cambrai, François-Xavier Villain a été condamné ce mardi 2 mars à deux mois d'emprisonnement avec sursis et 10.000 euros d'amende pour ne pas avoir déclarer certains revenus à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Il écope aussi d'une peine d'un an d'inéligibilité.

En 2017, François-Xavier Villain n'aurait pas déclaré des droits de succession à hauteur de 268.000 euros et des indemnités d'élu à hauteur de 115.000 euros.

Le maire de Cambrai avait plaidé une "erreur" lors de l'audience fin janvier devant le tribunal. L'homme de 70 ans, dont 29 à la tête de la ville, a expliqué s'être trompé suite à un changement récent dans son patrimoine.

Il était à l'origine de la loi sur la transparence de la vie publique en 2013

"J'ai évidemment payé l'intégralité de mes impôts, je n'ai jamais eu le moindre redressement fiscal de ma vie", s'est défendu l'ancien député, tout en reconnaissant des "insuffisances, des erreurs".

Selon lui, c'est un de ses collaborateurs qui a rempli sa déclaration. Il va faire appel.