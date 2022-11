Le maire de Carpentras reçu à l'Elysée pour réclamer des moyens face au trafic de drogue

Le maire de Carpentras va porter la voix des habitants ce jeudi matin à l'Elysée, pour réclamer des moyens supplémentaires face au trafic de drogue. Serge Andrieu a rendez-vous avec le conseiller "territoires" d'Emmanuel Macron. Il va lui présenter les plus de 3.000 courriers de doléances écrits par des Carpentrassiens pour obtenir des moyens de police, de gendarmerie et de justice. La ville est en effet gangrénée par le trafic de drogue, surtout dans le quartier du Pous du Plan mais les dealers gagnent du terrain dans d'autres endroits de la ville.

Des territoires perdus de la République d'après le maire

Il y a urgence, c'est ce que va expliquer Serge Andrieu, avec l'espoir d'obtenir des moyens sur la durée. Il aimerait par exemple qu'une compagnie de CRS soit mobilisée au Pous du Plan pour réinstaller l'éclairage public. Les trafiquants ont brûlé toute l'alimentation électrique dans le quartier, qui se retrouve donc plongé dans le noir à la tombée de la nuit. "Pour pouvoir remettre l'éclairage, on a quatre mois de travaux, explique l'élu. On peut prendre la police un jour ou deux mais pas quatre mois et on a besoin d'eux pour nous protéger pendant les travaux. C'est un quartier de non droit, la République a failli, ce sont les délinquants qui maitrisent le quartier. On ne peut plus y rentrer sans autorisation. Les CRS pourraient faire peur aux clients à défaut d'arrêter les trafiquants".

Serge Andrieu veut venir en aide aux 400 familles qui vivent au Pous du Plan et à celles des Amandiers et du Bois de l'Ubac, où les trafiquants s'installent. "Dans un mois ils sont chez eux, redoute le maire. Le commissaire fait ce qu'il peut, le procureur arrive à en faire condamner mais vous en enlevez un, il y en a dix qui apparaissent. Ces trafiquants ne sont pas du Vaucluse, ils arrivent d'ailleurs, de toute la France".