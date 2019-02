Le maire de Carros demande un assouplissement de la politique sur le logement social

Alpes-Maritimes, France

France Bleu Azur Matin se met à l'heure du Grand débat national ! Chaque matin jusque début mars, un invité azuréen, un maire ou un représentant viendra répondre à nos questions et aux vôtres aussi. Ce mercredi matin, c'est le maire de Carros Charles Scibetta qui était avec nous. Il a évoqué la thématique très prégnante dans les Alpes-Maritimes du logement social et de l'habitat de manière générale. Sa commune est l'une des plus performantes sur le logement social, elle est à 23% de logements sociaux, pourtant l'État demande encore plus, il faudrait que Carros soit à 25% d'ici 2025. Le maire trouve l'objectif bien trop conséquent.

"Il est irréaliste, il y a des communes qui ne pourront jamais réaliser cet objectif, car elles n'ont pas le foncier nécéssaire" Charles Scibetta

C'est pour cette raison qu'il demande donc un assouplissement de la loi SRU qui prévoit ces 25% de logement social d'ici 2020. Aidé par la sénatrice LR Dominique Estrosi-Sassone il espère que les maires seront entendu.

Logement, logement social, politique : réécouter l'interview de Charles Scibetta en intégralité

