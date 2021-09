Le maire de Cavaillon appelle à un rassemblement de soutien aux habitants de la cité du Docteur Ayme

À Cavaillon, le maire invite les élus et les habitants à un rassemblement républicain ce vendredi à 10h sur la place du marché devant la cité du Docteur Ayme. Au printemps dernier, le chef du trafic de drogues dans ce quartier a été tué. Depuis, les bandes rivales s'affrontent pour tenter de contrôler le trafic. De nombreux coups de feus ont été tirés. La semaine dernière, les enfants ont été confinés quelques heures dans les écoles après des détonations dans le quartier. Et mardi, un jeune revendeur de drogue a été abattu sur un point de deal près du city-stade.

Se rassembler au cœur du quartier des trafics de drogues

Le jour du marché dans le quartier, le maire Les Républicains appelle les élus et les Cavaillonnais à se rassembler pour soutenir les habitants du quartier. Gérard Daudet explique qu'il s'agit d'une "manifestation républicaine statique. On va être au cœur des quartiers de la ville pour montrer notre mécontentement. Des élus des villes voisines m'accompagneront car ils ont les mêmes problèmes de trafics de drogue qui pourrissent la vie des habitants".

Ne pas déserter le quartier pour l'abandonner aux dealers

Le maire LR de Cavaillon insiste sur la présence des habitants usés par la violence des trafics : "C'est notre quartier. Les habitants seront là. Une centaine de mamans sont venues me voir car elles sont inquiètes pour leurs enfants, les sorties d'école et les trajets jusqu'à la maison. Je les comprends : ça devient invivable. C'est allé trop loin. il faut arrêter ces trafics car les gens n'en peuvent plus. On ne va pas déserter ce quartier car quatre trafiquants en ont pris possession. Le meilleur moyen de montrer à l'État notre insupportable exaspération, c'est d'être dans le quartier avec nos écharpes d'élus".