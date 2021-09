Le maire de Cavaillon favorable à de nouvelles démolitions dans la cité du Docteur Ayme

Les tensions restent très vives dans la cité du Docteur Ayme de Cavaillon. Le quartier est en proie, depuis des mois, à de violents règlements de compte sur fonds de trafic de drogue.

Les services publics, fermés depuis le 24 août rouvrent leurs portes au public ce lundi, mais en dehors du quartier. Le CCAS, la Protection Maternelle et Infantile et le centre social s'installent jusqu'à nouvel ordre dans le centre Kennedy, avenue Raoul Follereau. La Sécurité Sociale rejoint temporairement la Caisse d'Allocations Familiales. "Les services ne reviendront dans le quartier que lorsque toutes les conditions de sécurité seront réunies", martèle le maire LR Gérard Daudet, qui ne donne aucune date précise.

Démolitions envisagées

Pour ramener le calme dans la cité, l'élu mise sur la sécurité (cinq policiers nationaux arrivent en renfort) mais il souhaite aussi redessiner le quartier, le "destructurer". "Nous avons initié un cœur de projet il y a cinq ans, explique Gérard Daudet. Nous avons réhabilité 300 logements et nous avons fait tomber une tour, mais cela n'a pas suffit. Nous voulons aller plus loin et détruire les deux tours qui restent."

Le maire va rencontrer dans les prochaines semaines les services de l'Etat pour évoquer la réhabilitation de la cité. Plus de 70 millions d'euros seront investis dans la rénovation des quartiers.