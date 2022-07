Le maire de Cercottes, Martial Savouré-Lejeune, condamné en appel à un an de prison avec sursis

Martial Savouré-Lejeune a été reconnu coupable d'escroquerie et de faux et usage de faux. La cour d'appel d'Orléans a condamné ce mardi le maire de Cercottes à un an de prison avec sursis mais n'a pas retenu l’interdiction de droits civiques, civils et de famille pendant deux ans.

La cour d'appel d'Orléans a rendu ce mardi 5 juillet son arrêt dans l'affaire d'escroquerie et faux et usage de faux pour laquelle Martial Savouré-Lejeune était poursuivi. Le maire de Cercottes avait été jugé le 15 octobre 2019 puis condamné le 19 décembre de cette même année à un an de prison avec sursis, assorti d’une amende de 20.000 euros par le tribunal judiciaire d'Orléans. Il avait fait appel de cette décision. Si la cour d'appel a reconnu de nouveau la culpabilité de l'élu, elle a revanche atténué un certain nombre de peines.

Un an de prison avec sursis, 5.000 euros d'amende

Martiel Savouré-Lejeune avait été jugé en appel dans une affaire d'escroquerie et de faux et usage de faux le 11 mai dernier. La cour d'appel a rendu son délibéré ce 5 juillet. Dans son arrêt, la cour a confirmé la culpabilité du maire de Cercottes pour escroquerie mais aussi faux et usage de faux (ce chef de poursuite n'avait pas été retenu en première instance). Il est condamné en conséquence à un an de prison avec sursis et à 5.000 euros d'amende (20.000 euros avaient été prononcés par le tribunal). La cour n'a pas suivi en revanche la décision des magistrats du premier degré qui avaient également condamné Martial Savouré-Lejeune à une interdiction de droits civiques, civils et de famille pendant deux ans. Elle n'a pas retenu cette peine.

Fausses factures de travaux suite aux inondations

C'est un contrôle fiscal de la société ERC Val de Loire qui est à l’origine de cette affaire. Dans son enquête, le fisc découvre deux fausses factures d'un montant de 75.000 euros qui correspondent à aucuns travaux suite aux inondations de juin 2016. Son patron, Bruno Miranda, dénonce alors le maire de Cercottes. Martial Savouré-Lejeune, touché personnellement par le sinistre aurait alors demandé à cet artisan de gonfler des factures afin de les présenter à son agence Thelem Assurance d’Artenay dont sa sœur est alors la directrice. Locataire d’une maison à Cercottes appartenant au maire, cet artisan travaille également avec Martial Savouré-Lejeune sur un projet de micro-crèche privée sur la commune. En contrepartie de ces fausses factures, le maire aurait promis de verser une première partie des travaux de la micro-crèche jusque-là impayée.

Toujours maire de Cercottes

La sœur de Martial Savouré-Lejeune a été condamnée à un an de prison avec sursis et 5.000 euros d'amende par la cour d'appel (un an avec sursis et 10.000 euros en première instance). L'artisan Bruno Miranda écope de six mois de prison avec sursis et 5.000 euros d'amende (un an avec sursis et 5.000 euros en première instance). Tous trois sont condamnés également in solidum à verser un plus de 26.000 euros à Thelem Assurance. Présent aux municipales sur une liste en deuxième position, Martial Savouré-Lejeune a été réélu maire de Cercottes en 2020.