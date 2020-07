Le maire de Chanteix, en Corrèze, arrête lui-même un cambrioleur en flagrant délit

Il est maire de la commune depuis 1995 et vient d'être réélu pour un nouveau mandat jusqu'en 2026. Mais c'est bien la première fois que Jean Mouzat, maire communiste de Chanteix, en Corrèze, vit une telle scène. Ce dimanche 12 juillet, il vient d'arrêter un voleur en flagrant délit de cambriolage dans une maison inoccupée.

Un bruit qui intrigue

Ce jour là, une femme de la famille à qui appartient la maison située dans un hameau de la commune se rend dans la bâtisse. Un bruit inhabituel l'inquiète, et conduit à donner l'alerte. Appelé, le maire se rend rapidement sur les lieux et découvre "une voiture garée dans un chemin boisé, derrière la propriété" raconte Jean Mouzat à France Bleu Limousin.

Je me suis muni d'un gros gourdin et j'ai attendu

"Dans la maison, le bruit ne laissait pas de place au doute. Alors, on a appelé les gendarmes. Je me suis aussi muni d'un gros gourdin en bois, et j'ai attendu près de la voiture" poursuit l'édile, âgé de 65 ans, lui-même victime d'un cambriolage en pleine nuit à son domicile il y a plusieurs années, sans rien entendre. "J'avais à coeur de choper les voleurs dimanche, car le sentiment de viol de son intimité est insupportable" souffle le maire, dont la fonction lui confère le titre d'officier de police judiciaire.

Il m'a pris pour un con

Quelques instants plus tard, l'un des voleurs retourne à la voiture. "Il m'a pris pour un con, en se faisant passer pour un cueilleur de champignon" sourit Jean Mouzat, "sous la menace d'un coup de gourdin, il n'a pas bougé". Les gendarmes de la communauté de brigades d'Uzerche "arrivés en un temps record et nombreux" se sont chargés de le menotter. Un deuxième cambrioleur "s'est fait cueillir" dans le bois attenant où le produit du cambriolage avait été entreposé : des appareils d'électroménager et d'autres effets personnels et familiaux.

Incarcération pour l'un, TIG pour l'autre

Placés en garde à vue, les deux hommes, âgés de 22 et 23 ans, originaires de Tulle, et déjà connus de la justice, ont été déférés au parquet de Tulle lundi après-midi. Jugés dans la foulée, le mis en cause arrêté par Jean Mouzat écope de 105 heures de travail d'intérêt général. Le second écope lui de quatre mois ferme. Déjà condamné dans une précédente affaire à dix-huit mois avec sursis, il voit la peine être révoquée. Il est parti derrière les barreaux pour 22 mois.