Le maire de Châteauroux porte plainte contre des gilets jaunes

Châteauroux, France

L'image avait été largement partagée et commentée sur les réseaux sociaux dès le samedi 15 décembre : en marge de l'acte 5 des gilets jaunes, le cortège de manifestants répand de la paille sur la chaussée en centre-ville. Immédiatement, le maire de Châteauroux, Gil Averous, avait menacé de déposer plainte. C'est désormais chose faite.

Ce mardi 18 décembre, la municipalité avait pris rendez-vous avec la police pour déposer une plainte pour dégradation. "Il a fallu nettoyer derrière et donc mobiliser des agents municipaux qui avaient autre chose à faire de leur week-end que de travailler samedi jusqu'à 23h et dimanche sous la pluie pour remettre les rues en l'état" s'agace Alexis Rousseau Jouhannet, en charge de la communication. Les opérations de nettoyage sont toujours en cours ce mardi. Les frais de nettoyage sont estimés à plus de 5.000 euros.

"Il ne s'agit pas de prendre position pour ou contre les gilets jaunes, mais nous ne voulons pas de dégradation dans les rues. Ni que les commerçants soient pénalisés" insiste Alexis Rousseau Jouhannet.

La mairie espère que l'exploitation de la vidéosurveillance permettra l'identification des auteurs des faits.