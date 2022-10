Le maire de Coteaux-du-Blanzacais condamné à quatre mois de prison avec sursis pour violences conjugales

Un maire de Charente condamné pour violences conjugales. Le tribunal judiciaire d'Angoulême a prononcé lundi après-midi une peine de quatre mois de prison avec sursis, à l'encontre de Jean-Philippe Sallée. Le maire de Coteaux-du-Blanzacais, âgé de 69 ans, est reconnu coupable de violences et de menaces de mort exercées sur sa femme, avec laquelle il est en instance de divorce.

ⓘ Publicité

Deux scènes de violences se sont succédé l'été dernier, des faits reconnus par l'élu. Début août d'abord, une violente dispute éclate au sein du couple. Jean-Philippe Sallée, qui accuse son épouse de le tromper, lui jette un verre de vin au visage, la bouscule, jette au sol ses lunettes et tire ses cheveux, "en gueulant contre elle" comme il le reconnaît à l'audience. L'épouse porte plainte, et le procureur décide d'une alternative au procès, une composition pénale qui interdit à Jean-Philippe Sallée de se présenter au domicile de sa victime, ni d'entrer en contact avec elle.

Composition pénale révoquée

Mais le maire de Coteaux-du-Blanzacais ne respecte pas ces obligations. Il appelle sa femme au téléphone, puis se rend chez elle le 24 août. Dans la salle de bains, il professe des menaces de mort : "je vais te tuer, et me tuer après." L'élu se rend ensuite immédiatement à l'hôpital psychiatrique Camille-Claudel où il est admis. A la sortie, le voilà placé en garde à vue. Le parquet décide alors de révoquer sa composition pénale, et de renvoyer l'élu en procès. Une audience qui s'est tenue ce lundi après-midi.

L'avocat de Jean-Philippe Sallée, le Libournais Raphaël Monroux, a plaidé l'absence d'antécédents : Jean-Philippe Sallée n'avait jamais été condamné, et n'avait jamais exercé de violences contre son épouse durant les 20 premières années de leur mariage. L'avocat a décrit la dérive d'un homme jaloux, obsédé par les éventuelles infidélités de son épouse, sujet à une profonde dépression.

Il peut conserver ses mandats

L'avocat a également produit de nombreuses attestations sur ses qualités d'élu, et obtenu que sa condamnation ne figure pas au volet B2 de son casier judiciaire, ce qui doit lui permettre de conserver ses mandats : Jean-Philippe Sallée est maire de sa commune, mais aussi vice-président de la communauté de communes des 4B. Ses collègues élus communautaires doivent justement se réunir mardi soir, et évoqueront le maintien de ses délégations. Aucune illégibilité n'a été prononcée à l'audience.

Son épouse obtient 1.000 euros de dommages et intérêts. Jean-Philippe Sallée se voit confirmer l'interdiction d'entrer en contact avec elle, ni de stationner aux abords de son domicile. Reste maintenant à régler les détails du divorce que la victime a demandé.