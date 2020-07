Le maire de Cusset invite Eric Dupond-Moretti au palais de justice de sa ville

La lettre a été envoyée par la Poste et sur Twitter, sur le nouveau compte du garde des sceaux. Un courrier confraternel de Jean-Sébastien Laloy, le maire de Cusset et avocat de profession, au nouveau ministre de la justice qui affirmait connaître tous les tribunaux de France. Jean-Sébastien Laloy a mené une rapide enquête et personne ne se souvient avoir vu passer Eric Dupond-Moretti au palais de justice de Cusset. Un oubli que le maire propose au ministre de réparer.

Une invitation intéressée, pour rappeler la nécessité de construire une nouvelle cité judiciaire à Cusset. Elle est attendue depuis longtemps, inscrite l'année dernière dans le programme immobilier de la justice mais toujours une arlésienne pour le moment. Jean-Sébastien Laloy rappelle donc les conditions d'exercice des magistrats, avocats, greffiers et personnels judiciaires qui travaillent dans le désuet palais de justice de Cusset.

Le maire détaille l'unique salle d'audience, les cartons sur les fenêtres en hiver pour résister au froid, des bureaux dans les caves, bref des conditions indignes pour exercer la justice. L'humour sera peut-être la bonne arme pour faire avancer ce dossier, plutôt que les demandes unanimes et répétées des élus de la région.