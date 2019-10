Le maire de Donges roulais sans permis depuis 8 ans

Le maire de Donges, François Chéneau roulait sans permis de conduire depuis huit ans. Il l'avait perdu à la suite d'une annulation administrative consécutive à des pertes de points. Il reconnaît "avoir été négligent". Il a été condamné à 250 euros d'amende et à un stage de sensibilisation.

Donges, France

En avril dernier, François Chéneau est arrêté à Saint Nazaire à cause d'une absence de contrôle technique sur son pare-brise. Quand les policiers consultent le fichier national des permis de conduire, ils constatent que le conducteur roule sans permis depuis huit ans. Suite à des pertes de points consécutives à cause d'excès de vitesse sur les quais à Paris , l'avocat s'est vu annuler son permis. Le mois dernier, il a été condamné à 250 euros d'amende et à un stage de sensibilisation, lors d'une composition pénale avec le délégué du Procureur de Saint-Nazaire.

"J'ai été négligent"

François Chéneau reconnaît avoir été négligent. Il explique qu'à cette époque il s'occupait d'un proche très malade, qu'il n'a pas eu le temps de suivre un stage de récupération de points puis il a été happé par la campagne électorale. "Je me suis laissé prendre par les urgences, je n'ai fait que travailler pour les autres . C'est vrai que j'ai négligé ma vie personnelle et ce problème". L'élu déclare s'être inscrit pour repasser le permis et ne bénéficier d'aucun passe droit. Pour lui, "si cette affaire filtre maintenant dans la presse, c'est un règlement de compte politique". François Chéneau n'a pas encore annoncé s'il sera candidat à sa réélection à la mairie de Donges.