Le maire de Fameck Michel Liebgott porte plainte pour usurpation d'identité

Michel Liebgott, le maire de Fameck a porté plainte contre X pour usurpation d'identité ce jeudi, a appris France Bleu Lorraine, confirmant une information du Républicain Lorrain. Son nom, sa signature et le logo du Val de Fensch dont il est le président ont été utilisés dans une missive envoyée à Yannick Morez le maire d'une petite commune de Loire Atlantique. La forme de la lettre est "plus vraie que nature", mais le fond "est complètement farfelu" dénonce le maire de Fameck. Deux paragraphes emplis de propos racistes et haineux envers les migrants notamment. "Des migrants on en a assez, assez, assez en France, ils ne servent à rien et emmerdent la population de souche", explique le "faux" Michel Liebgott, avant de poursuivre : "Chez nous à Fameck, nous avons une énorme quantité d'Arabes et la vie n'est pas facile."

C'est le cabinet de Yannick Morez, qui a ensuite renvoyé la lettre, peu crédible, au président du Val de Fensch.

Des menaces fréquentes

Michel Liebgott, Yannick Morez, les deux édiles ne se connaissent pas, et pourtant, ils sont tout deux régulièrement victimes de menaces et d'intimidations. Des menaces parfois mises à exécution, il y a deux semaines la maison ainsi que les deux voitures du maire de Saint-Brévin-les-Pins ont été incendiés. C'est d'ailleurs par ce rappel que commence la lettre : "Je viens de prendre connaissance de la mésaventure dont vous avez été la victime (...) Mais mon ami vous avez commis une grave erreur en voulant installer un logement pour migrants dans votre commune." En effet, c'est après avoir ouvert un centre d'accueil pour les demandeurs d'asile que le maire de Saint-Brévin-les-Pins a été victime de ces incendies criminels. Mêmes intimidations pour Michel Liebgott, qui a déjà reçu un photo montage de sa maison brûlée. "Ce sont des technique guerrières qui ne sont pas dans la logique du débat en démocratie", déplore le maire de Fameck.