Saint-Étienne, France

D'après nos confrères du progrès, les investigations de la police judiciaire sont terminées et les enquêteurs ont rendu leurs conclusions : Marc Petit, le maire de Firminy sera jugé prochainement. Il y aurait des éléments à charge. Selon le code de procédure pénale, Marc petit doit subir une expertise psychiatrique. Le procureur Jean-Daniel Régnauld l'aurait diligentée. Une fois l'expertise réalisée, l'affaire pourra être inscrite au calendrier du tribunal correctionnel.

C'est une femme d'une quarantaine d'années, employée au magazine du Conseil départemental du Puy-de-Dôme qui a porté plainte pour agression sexuelle. Les faits se seraient déroulés précisément en juillet 2016 en Turquie pendant la session du comité du patrimoine de l'Unesco. Marc Petit défendait la candidature des sites Le Corbusier. Une délégation du Puy-de-Dôme était présente pour le dossier de la chaîne des Puy. Depuis un peu plus d'un an, l'affaire n'avançait pas. Marc Petit avait été placé en garde à vue entre le mercredi 6 décembre et le jeudi 7 décembre. Dans cette affaire, Marc Petit a porté plainte pour dénonciation calomnieuse.