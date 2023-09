Le maire de Génolhac dans le Gard agressé par une de ses administrées qu'il tentait de secourir

Le maire de Génolhac, Guy Cheron, a une entaille au bras - dont il ignore la provenance au vu du tumulte - et deux cotes fêlées à l'issue de cette intervention mouvementée. Il n'a pas souhaité porter plainte au vu de l'état mental de sa contradictrice. Il a reçu de nombreux soutiens dont celui du ministre de l'intérieur, du préfet du Gard ainsi que des élus de l'arrondissement d'Alès-Agglomération.

Elle menace de se défenestrer

Dans la nuit de vendredi à samedi dernier (aux alentours de 22 h), le maire de Génolhac (Gard) est appelé pour une de ses administrées qui menace de se défenestrer. Il saisit les gendarmes, ce sont ceux de Villefort (Lozère) qui sont de permanence (35 minutes de route), pas le temps, il décide de se rendre sur place.

Au 1er étage de la maison, une femme de 67 ans, très énervée. Guy Cheron, tente de la maîtriser surtout pour l'empêcher de mettre sa menace à exécution. Il reçoit - en retour - de nombreux coups de pieds et de poings "elle ne fait que 55 kilos, mais elle y est allé fort". Très fort et de manière redoublée, les coups reprennent au rez-de-chaussée avant que les gendarmes, arrivés sur place, ne la ceinturent et ramènent le calme dans la maison.

Pas de dépôt de plainte

Guy Cheron, le maire de Génolhac n'a pas souhaité porter plainte contre son agresseuse, "elle était visiblement en état de démence, pas la peine d'en rajouter". La septuagénaire a finalement été internée dans un établissement spécialisé.