Le maire de Grabels a été agressé après la manifestation contre les violences policières à Montpellier

René Revol parle d'agression "mineure et majeure à la fois". Le maire de Grabels, commune de la métropole de Montpellier, a été agressé alors qu'il quittait la manifestation contre les violences policières ce samedi 23 septembre à Montpellier vers 15 heures.

ⓘ Publicité

"Tu es un ami des Arabes, tu ne perds rien pour attendre"

Il se trouvait dans les petites rues de l'Écusson et marchait en direction du Corum lorsqu'il a été pris à partie par deux individus qui, selon le maire, l'ont bloqué contre un mur avec les deux bras. Pas de blessures, pas de coups. "J'ai d'abord cru qu'ils en voulaient à mont portefeuille, mais ils m'ont dit 't'inquiète on sait ce qu'on fait, on sait qui tu es, tu es un ami des Arabes, tu perds rien pour attendre'". Les deux individus, des hommes, sont ensuite partis.

René Revol déjà menacé cet été

René Revol avait déjà la cible de menaces, notamment des menaces de mort reçues cet été, mais "c'est la première fois, dit-il, que physiquement, on cherche à m'intimider. Depuis que je suis maire, c'est la première fois qu'on me touche !"

Des menaces venant de l'extrême droite selon le maire de Grabels, "on me reproche le fait de défendre un accueil humain et digne des réfugiés. On a le droit de ne pas être d'accord avec ça, mais qu'on en débatte en public et sans violence. Sinon, il n'y a plus de démocratie".

René Revol va porter plainte à la gendarmerie de Saint-Gély du Fesc ce lundi matin.