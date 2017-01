Le maire de Grenoble soutient la cause du père de famille qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire

Mercredi, ils étaient près d'une trentaine sur la place de Verdun, devant la préfecture, en soutien à Berhan, ce père de famille d'origine macédonienne, qui vit en France depuis 6 ans et sa famille.

Après un premier rassemblement organisé la semaine dernière devant l'école où sont scolarisés les enfants de Berhan, à Jean-Jaurès, les soutiens de ce père de famille se sont retrouvés mercredi pour alerter encore le préfet sur sa situation.

Son obligation de quitter le territoire français a été confirmée par la justice vendredi dernier, puis en appel, lundi et son expulsion du pays est imminente. Pourtant, Berhan qui n'a jamais vu ses demandes d'asile aboutir affirme être victime de fortes discriminations en Macédoine, où il fait partie d'une minorité turque. Mercredi, les élus étaient également présents : Fabien Malbet, adjoint école et patrimoine scolaire, Bernard Macret, 4ème adjoint solidarités internationales, et Emmanuel Carroz, adjoint à l'égalité des droits.

"Il a des promesses d'embauche, ses enfants sont scolarisés ici, sa vie est ici. Ce ne sont pas des voyous : ce sont des gens très bien qui sont parfaitement intégrés", Wladimir, parent d'élève et l'un des principaux soutiens de Berhan

Le maire de la ville de Grenoble, Éric Piolle, a même pris parti et envoyé un courrier au préfet lui demandant de ne pas "séparer un père de ses enfants".