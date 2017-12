L' Hôpital, France

Une nouvelle plainte contre Gilbert Weber, le maire de l'Hôpital, près de St Avold. Elle a été déposée le 5 décembre dernier par l'association des contribuables du Pays Naborien (ACPN), pour des faits allant de l'abus de confiance à la prise illégale d'intérêt. L'association s'est en effet procuré des photos prises dans les ateliers municipaux, on y voit des voitures de proches du maire.

"On peut supposer que ces voitures ne sont pas là par hasard mais pour être entretenues, précise Ralph Blindauer, l'avocat de l'association. Les questions qui se posent sont donc les suivantes : le personnel municipal était-il chargé de l'entretien et qui a payé les fournitures ? Et _il est probable que cela remonte jusqu'au maire puisque sa voiture personnelle y figure_."

Le maire dénonce une "calomnie"

En déposant cette plainte, l'association espère donc qu'une enquête sera menée par les services de police et qu'elle permettra d'établir le degré de responsabilité de chacun.

Gilbert Weber, lui, dément catégoriquement ce qui lui est reproché. Il dénonce une "calomnie. C'est la 81e plainte déposée contre moi depuis que je suis maire. Il y a de l'acharnement." Même s'il reconnaît que des abus ont bien eu lieu. "Il y a eu, effectivement, dans le passé, un problème de cet ordre : l'ancien directeur des services techniques était l'organisateur d'un réseau d'amitiés. Mais ce n'était pas le fait, ni du maire ni des adjoints."

Gilbert Weber qui enfonce le clou : "j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont nés dans une poubelle. Quand on voit l'aisance avec laquelle ils évoluent dans ces poubelles, on n'est pas étonné de voir comment ils se comportent après."