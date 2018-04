Le maire de La Balme de Sillingy dit sa colère après le spectacle de Dieudonné samedi soir dans un pré

Par Nathalie Grynszpan, France Bleu Pays de Savoie

François Daviet, maire de La Balme de Sillingy et conseiller départemental de Haute-Savoie a appris la venue de Dieudonné par un appel d'une de ses adjointes qui habite non loin du site et a assisté à l'arrivée des spectateurs. Le lieu avait été communiqué peu avant la tenue du spectacle.