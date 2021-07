Le maire de La Celle-Condé se suicide avant une perquisition de la gendarmerie

L'enquête se poursuit après le suicide du maire de La Celle-Condé, près de Lignières. Alain Manssens, 71 ans, s'est donné la mort mercredi matin. Double enquête : sur les circonstances précises de la mort de l'élu puisque les gendarmes étaient arrivés à son domicile pour une perquisition et sur des soupçons d'agression sexuelle sur mineur. Une plainte avait été déposée contre le maire de la Celle Condé.

Alain Manssens, maire de la Celle-Condé (Cher) - profil Facebook

Les gendarmes venaient d'arriver à la ferme du maire de La Celle-Condé, un peu avant 9H00, pour une perquisition suite à une plainte déposée il y a quelques semaines contre Alain Manssens, plainte pour agression sexuelle sur mineur. Le maire est allé un peu à l'écart et s'est suicidé avec une arme à feu, précise le procureur de Bourges. Il aurait dû être auditionné à la gendarmerie dans l'après-midi. Alain Manssens, avait été élu maire de La celle-Condé en 2014 et réélu en 2020. N'a t-il pas supporté d'être incriminé ou n'a t-il pas pu endosser le poids de sa responsabilité ? On ne le saura sans doute jamais. Le procureur de Bourges précise que l'enquête pour agression sexuelle se poursuivra, mais que l'élu reste présumé innocent. Alain Manssens s'était présenté comme remplaçant aux dernières élections départementales mais le binôme divers droite qu'il soutenait avait été éliminé au premier tour. Cet ancien agriculteur et éleveur était également passionné d'archéologie et de vieilles pierres. En 2010, il avait fait paraître un livre sur l'église de sa commune.