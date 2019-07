Le maire de La-Chapelle-Saint-Sauveur prêt à une grève de la faim pour pouvoir se baigner

La Chapelle-Saint-Sauveur, France

Le maire de La-Chapelle-Saint-Sauveur (71) est indigné par la décision de la sous-préfète de Louhans. Après le décès d'un baigneur, la baignade est interdite dans ce plan d'eau écologique installé depuis treize ans dans cette commune du nord de la Bresse. Jacques Guiton s'insurge contre la décision de la préfecture. Il menace de cesser de s'alimenter pour que la sous-préfète lève l'interdiction de se baigner.

Un arrêt cardiaque entraîne l'interdiction de se baigner

Le maire de La-Chapelle-Saint-Sauveur déplore évidemment le décès d'un baigneur mails il s'indigne car la communauté de communes n'a pas les moyens "de mettre des mille et des mille pour financer un surveillant de baignade". Jacques Guiton ajoute que "même s'il y avait eu un surveillant de baignade, on ne pouvait pas faire mieux. Il y avait un médecin et des infirmières parmi les baigneurs sur la plage. C'est dommage pour nous qu'il n'ait pas fait son malaise cardiaque sur la route de La-Chapelle-Saint-Sauveur... " Jacques Guiton rappelle que "pour conserver une classe, j'avais fait la grève de la faim. Ça risque de recommencer" pour le plan d'eau de baignade de La-Chapelle-Saint-Sauveur.

Jacques Guiton "je suis prêt à refaire une grève de la faim" Copier

Baignade moins dangereuse que dans le Doubs voisin

Les habitants de La-Chapelle-Saint-Sauveur ont lancé une pétition. Plus de 500 signatures demandent la fin de l'interdiction de se baigner. Adèle Trueblood explique que "c'est moins dangereux que d'aller dans le Doubs où il y des noyades tous les ans. Le décès qui s'est produit est une crise cardiaque qui n'a rien à voir avec l'eau. Les lois ont changé mais ça ne veut pas dire que c'est devenu plus dangereux. Il y a eu 25 000 entrés l'année dernière sans problème".

Les gens se baignent dans l'Ouche à Djion sans surveillant

Entre Dijon et Longvic, l'Ouche propose des plages de gravier sans surveillant de baignade. Guillaume s'y baigne à ses risques et périls : "si quelqu'un fait un malaise, on peut pas le voir dans l'eau trouble, c'est cramé pour lui." Son copain Alexandre assure qu'il interviendra : "si une personne tombe dans l'eau, je vais la chercher. Si c'est moi, mes potes viendront me chercher".

Christophe et Emilie ont choisi cette plage de l'Ouche à proximité de leur domicile car c'est un coin sauvage. Emilie reconnait qu'il faut parfois se méfier du courant de l'Ouche mais elle "pense que mettre un surveillant, ça ferait trop piscine sur les berges de l'Ouche". Christophe se laisse porter par l'Ouche en faisant l'étoile de mer et il insiste : "les gens viennent ici car c'est un coin de campagne. Et un coin de campagne, il n'y a pas de surveillant!"

Christophe "un coin de campagne pour se baigner, c'est un coin sans surveillant" Copier