Le maire de Laruscade nie avoir sorti un couteau devant des enfants comme le prétendent les parents d'élèves

Après les plaintes de plusieurs parents d'élèves en début de semaine, le maire de Laruscade (Nord-Gironde) s'exprime ce vendredi. Ils l'accusent d'avoir sorti un couteau devant des enfants qui jouaient au ballon. Il réfute et parle d'un décapsuleur en affirmant ne pas avoir été menaçant.

Après les accusations des parents d'élèves de Laruscade, le maire de la commune se défend. Ce jeudi, nous vous révélions que plusieurs parents ont porté plainte contre Jean-Paul Labeyrie car ce dernier aurait brandi un couteau en direction d'enfants qui jouaient au ballon dans la cour de récréation entre midi et deux heures, ce lundi. Une enquête judiciaire a été ouverte et le maire a été entendu ce vendredi par les gendarmes.

"C'était un décapsuleur, pas un couteau"

Le premier magistrat de la commune nie tout en bloc, n'hésitant pas à parler d'affaire "montée de toutes pièces de la part de certains parents que j'ai reconnus. Certains sont du Front National et d'autres ont des problèmes d'urbanisme avec moi", précise-t-il. Il assure qu'il tenait pas d'arme blanche dans sa main : "Je venais de prendre une bière à la mairie, j'avais un décapsuleur dans la poche et j'ai fait un geste pour faire mine de le dégonfler. J'ai dit au gamin que j'allais dégonfler son ballon", argue Jean-Paul Labeyrie.

Je venais de prendre une bière à la mairie, j'avais un décapsuleur dans la poche - Jean-Paul Labeyrie, maire de Laruscade

Les parents en question évoquaient des enfants "en état de choc, effrayés", le maire de Laruscade répond qu'il a vu des "enfants frustrés et qui ont boudé de ne pas pouvoir jouer. J'imagine que le garçon en question l'a mal pris, a monté son scénario et qu'il a été déformé par les adultes". Il conclut : "Ça part en escalade et c'est le délire."