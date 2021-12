Le maire de Ledeuix agressé par l'un de ses administrés

Bernard Aurisset, le maire de Ledeuix aurait été frappé au visage ce matin par l'un de ses administrés devant l’école du village. L’agresseur présumé est en garde à vue. Il s'agit du beau-père d'enfants scolarisés à l'école du village. Il y aurait eu d'abord une altercation verbale avant un coup de poing porté à l'arcade sourcilière du maire. "L'agression s'est produite devant une classe qui partait en cours de sports" indique le directeur de l'école, lui même témoin de la scène. Ce dernier précise que le sujet de l'altercation n'a rien à voir avec l'école : "Il s'agit d'un différent communal." Un dépôt de plainte étaient en cours à la gendarmerie d'Oloron en fin de matinée. Le maire de Ledeuix était passé auparavant à l'hôpital d'Oloron Sainte-Marie pour faire constater ses blessures à l'arcade sourcilière et au nez.

« C'est scandaleux »

Alain Sanz, le président de l’Association des maires du 64 , qui a pu avoirBernard Aurisset au téléphone se dit scandalisé. _"Il est choqué et traumatisé. C'est impensable, insiste l'élu, il y avait des enfants. On peut avoir des différents mais dans une démocratie, dans un Etat de droit, _on n'a pas à se faire justice soit même." Bernard Aurisset était présent ce matin à l'école pour s'assurer du bon déroulement d'une opération de dépistage Covid après plusieurs cas au sein de l'établissement scolaire.