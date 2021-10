Le maire de Lésigny mis en examen

Lésigny tourne au ralenti. Frédéric Pierron, le maire de la commune a été mis en examen pour faux en écriture publique, exercice illégal de la médecine et recel de fraude fiscale. Malgré les accusations qui pèsent contre lui, il est toujours maire, au grand dam des élus de l'opposition.

De gauche à droite : Patrick Picard, deuxième adjoint au maire, Daniel Leroy, premier adjoint et Daniel Tremblay, l'ancien maire.

"On est complètement bloqués !" Daniel Leroy, premier adjoint au maire de Lésigny, ne cache pas son désarroi. Depuis que Frédéric Pierron, le maire de la commune a été mis en examen pour faux en écriture publique, exercice illégal de la médecine et recel de fraude fiscale, la commune tourne au ralenti. "Un exemple encore tout récent, notre directrice d'école primaire a dû acheter de ses propres deniers des fournitures pour l'école, parce que nous n'avons pas le droit de signer de documents de financement en l'absence du maire", regrette-t-il.

Pour Daniel Tremblay, l'ancien maire de Lésigny, cette situation est difficile à supporter. "Moi je suis inquiet, depuis un an et demi, il se passe rien, explique-t-il. La commune fonctionnait bien avant, c'était un village, mais là..." Des tensions apparaissent dans la commune : "Le maire a encore des adeptes, la réconciliation entre les habitants va être longue, explique Patrick Picard, deuxième adjoint. Avant, des voisins avaient l'habitude de prendre l'apéritif ensemble, aujourd'hui, ils ne se parlent plus."

J'ai jamais entendu de telles histoires — Pascale, habitante de Lésigny

Certains habitants du village s'inquiètent de cette situation : "J'ai jamais entendu de telles histoire, une mairie perquisitionnée, un maire interdit de mairie", souligne Pascale. "Personnellement, je trouve que ça donne une très mauvaise image de la commune", ajoute Chantal.

Elle attend impatiemment la démission de Frédéric Pierron, mais pour l'heure, il ne souhaite pas s'exprimer sur le sujet. Son avocate, Maitre Amandine Frangeu, affirme qu'il "n'est pas dans l'optique de bloquer la commune".