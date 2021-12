Le maire de Lignan-sur-Orb condamné à 5 ans d'inéligibilité pour harcèlement moral sur l'un de ses employés

Jean-Claude Renau a été reconnu coupable d'harcèlement moral à l'encontre d'un des ses 3 agents municipaux, ce lundi 13 décembre, par le tribunal correctionnel de Béziers. Il a été condamné à une peine de cinq ans d'inéligibilité et un an de prison avec sursis. Comme le révélait France Bleu Hérault, le 14 juin dernier, l'édile avait été placé en garde à vue pendant 32 heures après le dépôt de trois plaintes de trois de ses agents municipaux.

Un harcèlement qui semblait avoir été prémédité et a duré pendant près d'un an pour l'une des trois victimes toujours en arrêt pour dépression. L'édile aurait proféré des insultes grossières et incessantes, mais aussi effectué des délations, filatures, reproches permanents, et même des intimidations.

Les victimes s'appuient sur des enregistrements. Jean-Claude Renau, 66 ans, réélu pour un deuxième mandat en 2020, à la tête de cette commune de 3.200 habitants, n’est pas le seul visé par ces plaintes : trois agents du service technique, proches du maire étaient poursuivis pour complicité. Ils ont eux aussi été placés en garde à vue, pendant 32 heures, après avoir été interpellés sur leur lieu de travail.

C'est un soulagement

"Je suis soulagé, très content d'être reconnu comme victime et que mon nom soit lavé", assure l'une des victimes après le délibéré. Il a obtenu également 4 000 euros de dommages et intérêts Pour l'homme c'est la fin d'un calvaire. "Vous savez, cela fait un an que je suis dans un bureau et que j'attends que l'on me donne du travail. Cela n'a pas été facile. Heureusement que j'avais du soutien. Mais cette décision, elle montre à ceux qui vivent la même chose que moi, qu'il ne faut pas lâcher le morceau. Cela leur montre qu'il y a la justice et que tout le monde peut tomber, qu'il soit maire ou pas. Ils ne sont pas au-dessus des lois", poursuit-il.