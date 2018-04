Lunel, France

Ville de 26.000 habitants située entre Montpellier et Nîmes, Lunel est sous le feu de l'actualité depuis qu'une vingtaine de ses jeunes ont rejoint les rangs de l'Etat Islamique en Irak et en Syrie. "Lunel est durement touchée par les conséquences de l'Islam radical et rigoriste, porte d'entrée vers le terrorisme islamique", affirme Claude Arnaud.

Il aurait fallu réagir avant ! Il était temps qu'il bouge ! (réactions de Lunellois)

"A l'occasion du procès du groupe de jihadistes lunellois, notre ville vient de subir à nouveau un véritable massacre médiatique, notamment de la part des grands médias nationaux", écrit le maire Claude Arnaud dans sa lettre envoyée à ses administrés.

à lire Il y aura un autre procès du jihadisme de Lunel

"A Lunel, on a une communauté musulmane radicalisée importante"

Tout en regrettant l'image "fortement dégradée et déformée" de sa commune, parfois surnommée capitale du jihad ou encore Molenbeek française, Claude Arnaud explique faire face à un phénomène de radicalisation dans sa ville.

A Lunel, nous avons une communauté musulmane radicalisée importante et jusque là... pourquoi pas ? Sauf qu'à un moment donné, c'est la porte ouverte aux dérives terroristes. Un jour il faudra avoir le courage de prendre certaines mesures.

"J'en appelle solennellement à l'Etat pour empêcher les mouvements fondamentalistes islamiques de prospérer librement sur Lunel".

"Empêcher le retour des Lunellois partis faire le jihad"

Suite aux attentats de Carcassonne et de Trèbes, le Conseil municipal de Lunel a fait adopter, le 28 mars, une motion intitulée "Pour la défense de la République et pour la lutte contre l'Islam radical".

Dans ce texte transmis au préfet de l'Hérault, ainsi qu'au député et sénateurs de la circonscription, Claude Arnaud demande également aux pouvoirs publics d'empêcher "le retour à Lunel et sur le territoire national des Lunellois qui sont partis faire le jihad", et dont certains ont été jugés récemment en première instance.