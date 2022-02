Ardèche : le maire de Lussas Jean-Paul Roux retrouvé mort dans l'eau

Accident, suicide ? Les circonstances de la mort de Jean-Paul Roux sont encore floues ce vendredi. Son corps a été découvert en début d'après-midi dans l'eau au barrage de Darbres, la commune voisine de Lussas. Son véhicule était garé à proximité. Des techniciens en identification criminelle de la gendarmerie ont procédé à des relevés sur place toute l'après-midi. A ce stade, le parquet de l'Ardèche reste prudent : "On ne peut pas encore affirmer qu'il s'est noyé. L'enquête devra déterminer les causes de ce décès".

Maire de sa commune depuis 35 ans

Jean-Paul Roux, 66 ans, était une figure politique du Sud Ardèche. Viticulteur et arboriculteur, il était maire de Lussas depuis 1987, président de la communauté de communes Berg et Coiron, ancien conseiller général du canton de Villeneuve-de-Berg de 2008 à 2015. Il s'était notamment beaucoup investi dans la réussite des Etats généraux du film documentaire fondé en 1989 par son ancien copain d'école Jean-Marie Barbe.

"Homme de gauche, homme de conviction et homme de consensus, Jean-Paul était quelqu'un de généreux" souligne avec émotion le président de l'association des maires de l'Ardèche Olivier Peverelli qui le connaissait bien. "Il vivait mal les tensions et les conflits politiques, il en était très affecté parce que c'était un homme sincère, sensible et engagé."