Le maire de Malemort fait barrage aux gens du voyage devant l'entrée de la plaine des jeux des Bourriottes

Vives tensions à Malemort entre le maire et des gens du voyage depuis cet après-midi. Un conflit qui date de l'été dernier après l'installation illégale d'une vingtaine de caravanes sur un terrain de la commune et devant le refus des gens du voyage de quitter les lieux immédiatement, le maire de Malemort fait cette fois-ci barrage avec son corps devant l'entrée du parc et bloque une trentaine d'autres caravanes.

Si les gens du voyage ne cèdent pas, un tracteur est sur place, prêt à déverser du lisier pour bloquer l'entrée de la plaine des jeux des Bourriottes où Laurent Darthou vient d'y installer un lit de camp.